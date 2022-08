Cidades Incêndio atinge depósito e destrói cerca de dez carros, em Aparecida de Goiânia As chamas no local que armazenava veículos e sucata foram controladas a tempo e ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu um depósito de veículos na manhã deste sábado (20), no Setor Oeste, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para combater o fogo no local, não houve feridos. As chamas atingiram cerca de dez veículos e, para evitar que se alastrassem para o pátio do depósito, os mil...