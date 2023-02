Um incêndio atingiu a secretaria de uma escola em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da imensa fumaça, as chamas não atingiram outros setores da instituição e ninguém se feriu.

O susto aconteceu na manhã do último domingo (5) na Escola Municipal Aleixo Torres Camargo, localizada no Bairro Cristal. A tenente Fernanda Vilela contou ao g1 que o fogo destruiu duas impressoras, um computador, dois “nobreaks”, duas mesas e papéis diversos.

Segundo a tenente, apesar de o incêndio ter acontecido nos equipamentos eletrônicos, ainda não se sabe o que provocou o fogo. Além disso, os bombeiros não podem afirmar se houve ou não relação com as chuvas.

Os bombeiros gastaram cerca de 100 mil litros de água para apagar o fogo. A equipe utilizou técnicas de adentramento em ambiente confinado, ventilação e resfriamento, impedindo que houvesse a propagação para os demais ambientes da escola.

Como o incêndio não atingiu os outros ambientes, salas de aula não tiveram danos. O g1 entrou em contato, por e-mail na manhã desta segunda (6), com a escola para saber se as aulas continuam normalmente ou se foram suspensas, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

