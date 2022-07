Um incêndio avança pela área do Morro da Serrinha, no setor Serrinha, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (19). As chamas causaram grande quantidade de fumaça, que pode atrapalhar a visibilidade dos motoristas que trafegam pela região.

O Corpo de Bombeiros informou que duas viaturas foram acionadas e enviadas para o Morro da Serrinha para realizar o combate às chamas. A causa do incêndio ainda não foi confirmada pelos bombeiros.

Vale ressaltar que, pelo período do ano, as chamas propagam com grande velocidade em função da vegetação ressecada.

Leia também:

- Prefeitura aguarda conclusão do laudo da estrutura do viaduto da T-63 para decidir sobre liberação

- Incêndio atinge vegetação nas proximidades da BR-153, em Goiânia

- Onda de calor mata mais de 1.000 em Portugal e Espanha, e incêndios se alastram pela Europa