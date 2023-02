Um incêndio atinge o 17º andar de um prédio comercial em frente a um shopping de Aparecida de Goiânia, na Vila São Tomaz. O edifício E-Business Rio Verde foi evacuado, e uma pessoa que estava na sacada foi resgatada. Ela foi orientada pelos bombeiros para se retirar do local, estava confusa, mas não apresentava ferimentos.

Até o início da tarde deste sábado (25), as chamas não haviam sido controladas. Ainda não se sabe o que provocou o fogo, que teria começado na sala de uma empresa. Segundo os bombeiros, pelo menos duas salas foram destruídas, mas as chamas não atingiram todo o andar.

Uma equipe de 15 militares e 8 viaturas do Corpo de Bombeiros (CBM-GO) atua no combate às chamas. Vídeos gravados por moradores mostram uma intensa fumaça saindo do andar.

Assustados, funcionários que trabalham no prédio e estavam no momento em que o fogo começou acompanham o combate às chamas ao lado de fora do edifício. Um vídeo registrado pelos bombeiros mostra o interior do andar tomado por fumaça e as salas destruídas.

