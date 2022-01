Cidades Incêndio atinge residência em Goiânia Casa estava vazia e fumaça foi vista por um vizinho que acionou o Corpo de Bombeiros

Uma casa pegou fogo na tarde desse sábado (1º) no setor Goiânia 2, na Capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o incêndio. Uma equipe trabalha para evitar que as chamas se reascendam. Não houve feridos. A residência estava vazia e a corporação foi acionada por um vizinho que viu a fumaça. As chamas destruíram uma sala e um quarto. A fumaça, de acordo...