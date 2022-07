Cidades Incêndio atinge telhado e mata dois cachorros, em Goiânia Chamas puderam ser vistas à distância e estrutura da casa ficou danificada

Uma casa pegou fogo na tarde desta sexta-feira (22), no Setor Expansão Grande Retiro, em Goiânia e levou a morte dois cachorros que viviam no local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO), a estrutura da residência foi danificada, o que fez o teto desabar. Os moradores não se feriram. As chamas puderam ser vistas â distância e uma ...