Cidades Incêndio atinge vegetação em frente ao Autódromo de Goiânia Três viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no combate às chamas

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para combater um incêndio na tarde desta segunda-feira (8), na GO-020, em frente ao Autódromo de Goiânia. De acordo com a corporação, as chamas estão concentradas na vegetação e viaturas atuam no local. Registros feitos por motoristas mostram as chamas na altura da cerca da propriedade e muita fumaça no loc...