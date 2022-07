Um incêndio atinge uma área de vegetação às margens da BR-153 no sentido Goiânia/Anápolis, próximo ao Shopping Flamboyant, na tarde desta sexta-feira (15). Equipes do Corpo de Bombeiros combatem as chamas.

Segundo informações preliminares, o incêndio começou na vegetação de uma reserva e ainda não há informações sobre o que causou as chamas. Imagens aéreas mostram as fogo e fumaça avançado pela vegetação. Os motoristas que trafegam pela região devem ter atenção.

Nas imagens é possível ver que as chamas estão bem próximas da pista de rolamento e chegam a poucos metros dos veículos que passam pelo local. Um risco para motoristas e pedestres da região. Além das chamas, a fumaça prejudica a visibilidade da pista, o que pode aumentar o risco de acidentes.

