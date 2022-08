A rodovia BR-060 ficou interditada por duas horas, nesta quinta-feira (18), por causa de um incêndio que se iniciou em uma lavoura de Acreúna, se espalhou rapidamente e já passou pelos municípios de Paraúna e Indiara.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fumaça invadiu a pista, que ficou bloqueada nos dois sentidos entre 14h40 até 16h40.

Quando a rodovia foi liberada, uma fila de veículos já aguardava passagem.

O fogo começou por volta de 12h30 e ainda não foi controlado. Bombeiros estão no local para fazer o combate às chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Helena de Goiás (12° CIBM), duas equipes do quartel foram enviadas ao local, fora bombeiros de Palmeiras de Goiás, equipes de usinas da região e produtores agrícolas que estão ajudando a controlar o fogo.

Ainda não se sabe ao certo quantos hectares foram devastados pelo incêndio, mas de acordo com os bombeiros, os fortes ventos, as altas temperaturas e a baixa umidade do ar contribuem para a propagação das chamas.

Não há registro de feridos.

