Cidades Incêndio de grandes proporções atinge loja de bicicletas na Avenida Castelo Branco, em Goiânia Onze viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da tarde deste domingo (6), uma loja de bicicletas na Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, em Goiânia. As chamas no local já foram controladas e teve início o trabalho de rescaldo. Não houve vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 viaturas e aproximadamente 35 militares estão no local. A rede de alta t...