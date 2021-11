Uma borracharia pegou fogo durante a madrugada desta sexta-feira (5), no setor Parque Atheneu, em Goiânia. Duas pessoas que dormiam no local conseguiram quebrar parte de um muro com ajuda da Polícia Militar (PM) para fugir e se salvar das chamas. No entanto, diversos veículos que estavam no estabelecimento acabaram sendo queimados.

O fogo já foi extinto pelo Corpo de Bombeiros e no início da manhã começou o trabalho de rescaldo.