Um galpão pegou fogo na madrugada deste domingo (21), em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local é uma fábrica de tendas que fica na Rua Itumbiara, no Setor Cidade Jardim.

O fogo teria começado por volta das 3h56 da manhã em um dos galpões da fábrica e quando as viaturas chegaram, parte do local já havia colapsado e várias tendas estavam em chamas. Segundo o relatório da ocorrência, o lugar é de difícil acesso e dificultou para que as viaturas chegassem mais rápido.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e não houve vítimas. Pra conseguir combater as chamas, os bombeiros precisaram de 4h de trabalho utilizando jatos d’água e técnicas de combate a incêndio urbano. Foram necessários cerca de 30 mil litros de água.

