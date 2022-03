Cidades Incêndio destrói parte de casa no setor Santos do Dumont, em Goiânia Bombeiros atuam no local no final da tarde desta quarta-feira (9)

Um incêndio atingiu uma casa na tarde desta quarta-feira (9), na rua 40 , no Setor Santos do Dumont, em Goiânia. Informações preliminares repassadas por moradores da região dão conta que grande parte do imóvel ficou destruído com as chamas. O Corpo de Bombeiros afirrmou que não houve feridos e que vários cômodos foram atingidos. Os bombeiros trabalham para c...