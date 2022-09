Um incêndio atinge uma fábrica de embalagens desde a noite desta quarta-feira (21), por volta das 21h, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, e já destruiu cerca de 4 mil toneladas de papelão. Ainda não se sabe como as chamas se iniciaram, mas se alastraram rapidamente devido ao material plástico da fábrica.

A suspeita é que os focos de incêndio começaram nos fundos da empresa. A área que pegou fogo fica separada da área de fabricação das embalagens, que não foi atingida pelas chamas. Além do prejuízo de 4 mil toneladas de papelão e da destruição da área de 10 mil metros quadrados, ninguém ficou ferido.

A previsão é que o fogo possa continuar por mais dois dias devido à grande quantidade de material inflamável. A empresa ainda não tem uma estimativa do tamanho do prejuízo. Brigadistas e bombeiros seguem combatendo o incêndio para evitar que ele se espalhe.

Incêndios em Goiás

Nos últimos dez anos, o estado de Goiás registrou 54.723 incêndios, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), média anual de 5.472. No período, o ano recorde foi 2019, com 7.160, e o de menor quantidade, 2013 (3.050). Historicamente, o fogo é mais presente nos meses de estiagem, de maio a outubro.

O recorde de incêndios normalmente acontece no mês de setembro, período no qual há elevadas temperaturas, rajadas de vento, baixa umidade e vegetação seca. Embora seja um fenômeno que faz parte da dinâmica do Cerrado, o fogo registrado tem, em sua grande maioria, o homem como agente causador.

A administração estadual é responsável pelas unidades de conservação, mas é o Corpo de Bombeiros que atende às ocorrências de uma forma geral. Neste ano, por exemplo, produtores rurais tiveram grandes prejuízos com chamas que atingiram áreas agrícolas e outras partes das propriedades, como criação de animais.

