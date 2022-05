Cidades Incêndio em garagem de carros destrói quase 30 veículos e causa prejuízo de R$ 3 milhões, em Goiânia Fogo em revendedora de veículos novos e seminovos que fica no Setor Cidade Jardim, teria começado por causa de um curto-circuito

Na madrugada dessa quinta-feira (26), uma das unidades do Corpo de Bombeiros de Goiânia foi acionada por conta do incêndio que atingiu uma loja de veículos na região central da capital. A suspeita é de que um curto-circuito deu início ao incêndio que atingiu 27 dos 35 carros no local, deixando 7 totalmente destruídos. O fogo ainda comprometeu parte da estrutura e atingiu o...