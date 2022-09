Cidades Incêndio em Niquelândia chega ao sexto dia e consome mais de 300 hectares de vegetação A linha de fogo atingiu 15km, consumindo mais de 300 hectares da área, o que equivale a cerca de mais de 20 mil campos de futebol

Um incêndio em uma vegetação de serra já dura seis dias em Niquelândia, no norte de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), a linha de fogo atingiu 15 quilômetros, consumindo mais de 300 hectares da área, o que equivale a mais de 20 mil campos de futebol. A equipe dos Bombeiros que está no local informou que o incêndio está q...