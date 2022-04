Cidades Incêndio em shopping de Goiânia se concentrou em quatro salas de cinema Fogo foi controlado às 21 horas de segunda-feira (4) e pequenos focos foram eliminados nesta terça. Defesa Civil estadual e municipal farão vistoria e ainda não há previsão de liberação das lojas

O incêndio registrado no terceiro andar do antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia, se concentrou em quatro das cinco salas de cinema. A quinta ficou intacta. Até a bomboniére que fica na entrada das salas de exibição não sofreu danos. Equipes da Defesa Civil estadual e municipal farão vistoria e análise dos danos, mas ainda não há previsão de liberação do acesso. O tenent...