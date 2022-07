O viaduto da T-63 com a 85 foi interditado após um incêndio que começou por volta de 5h30 da manhã desta sexta-feira (15), em Goiânia. As chamas que estavam concentradas na parte de vegetação se espalharam e acabaram atingindo a estrutura do viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cerca de 500 litros de água para controlar o fogo, mas ainda não se sabe o quanto a estrutura foi prejudicada. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

A Defesa Civil foi chamada para fazer a avaliação do viaduto, já que existe a preocupação da estrutura cair. Quem passou pelo local nesta manhã viu parte da ponte no chão.

Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade estão no local para auxiliar no fluxo do trânsito, já que a interdição afeta o horário de maior pico na capital.

