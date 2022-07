Um incêndio atingiu o viaduto João Alves de Queiroz, na avenida T-63, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (15). O fogo atingiu as amarrações de ferro da estrutura e o material das colunas, o que levou à sua interdição. Há a suspeita de que as chamas podem ter começado no jardim do círculo central.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5h15 e chegou ao local às 5h20. De acordo com o tenente Heitor Braga, dos Bombeiros, a ação de controle das chamas durou cerca de 5 minutos e utilizou 1,5 mil litros de água.

Ainda não é possível confirmar o que provocou o incêndio no viaduto, mas informações preliminares apuradas pela reportagem dão conta de que o fogo começou no jardim do círculo central, na parte interna inferior da estrutura.

O viaduto está interditado, assim como os acessos às avenidas S-2 e S-3 a partir dele. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estão no local orientando o fluxo de trânsito.

Conforme o agente Eduardo Mariano, da SMM, a sinalização local foi desligada e a equipe estará no local por tempo ainda indeterminado.

Tanto o tenente Heitor quanto o agente Mariano afirmam que ainda não é possível dizer por quanto tempo o viaduto ficará interditado, o que será determinado pela Defesa Civil após a avaliação.

Leia também:

- FOTOS E VÍDEOS: veja galeria do incêndio no viaduto da T-63, em Goiânia

- Incêndio em viaduto interdita trechos das avenidas T-63 e da 85, em Goiânia