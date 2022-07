Cidades Incêndios em vegetação crescem 48% em Goiás Aumento foi verificado na comparação dos primeiros seis meses deste ano com o mesmo período de 2021. Corpo de Bombeiros alerta sobre manutenção da tendência no segundo semestre

O número de incêndios florestais em Goiás teve um aumento de 48% no primeiro semestre de 2022 quando comparado com o mesmo período de 2021. Foram 3 mil registros neste ano, contra 2,5 mil ano passado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) diz que situação é preocupante e alerta para o risco da tendência continuar no segundo semestre com o agravo da...