Indígena guarani kaiowá morre em ação policial Um indígena da etnia guarani-kaiowá morreu a tiros e pelo menos outros sete indígenas ficaram feridos em confronto com policiais em Amambai (MS)

Um indígena da etnia guarani-kaiowá morreu a tiros e pelo menos outros sete indígenas ficaram feridos na madrugada de sexta-feira (24), em confronto com policiais do Batalhão de Policiamento de Choque em Amambai, em Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com Paraguai. O embate que terminou na morte de Vito Fernandes, 42, aconteceu em área reivindicada pela comunida...