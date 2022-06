Cidades Indiciado por encomendar morte de advogado em Aruanã é preso após dois anos foragido Wuandemberg Álvares Farias Silva teria encomendado a morte de Hans Brasiel, assassinado no próprio escritório em fevereiro de 2020

Depois de permanecer foragido por dois anos, Wuandemberg Álvares Farias Silva, indiciado por encomendar a morte do advogado Hans Brasiel, foi detido na tarde desta terça-feira (14), em Pontalinda (SP). Wuandemberg, que é conhecido como “Vandin”, estava Rodovia SP 463. Após a prisão, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul. Hans foi morto a tiros no p...