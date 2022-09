Cidades Indiciados agressores de mulher dentro de carro e de adolescente que filmou cena Mulher agredida pelo namorado não registrou ocorrência, contudo, a decisão não impediu o indiciamento, já que em casos de violência doméstica a vítima não precisa manifestar interesse em prosseguir com as investigações

Os dois homens que foram filmados agredindo e impedindo uma mulher de sair de dentro de um carro, na última segunda-feira (5), em Uruaçu, a 279 quilômetros de Goiânia, foram indiciados pela Polícia Civil. O namorado da vítima – motorista do carro - foi indiciado pelo crime de vias de fato. Já o homem que estava no banco de trás e deu um soco na pessoa que fez as imagens...