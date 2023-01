Cidades Infiltrações se acumulam no Museu Pedro Ludovico, em Goiânia Casa histórica em Goiânia soma danos provocados por concentração de umidade. Secretaria afirma que local será reformado

Quem decidir realizar uma visita no Museu Pedro Ludovico, em Goiânia, irá se deparar com uma porção de pontos de infiltração que está tomando o teto de cômodos por completo. O problema acelerado pelo período chuvoso obrigou a equipe que cuida do local a cobrir uma peça do acervo com um saco plástico preto, o que fica em destaque em uma das áreas mais importantes da casa. O...