Cidades Influenciador digital de Anápolis usa viatura da PM para produzir vídeo Advogado criminal explica que uso indevido do veículo pode caracterizar um crime militar e prevaricação

Um influenciador digital de Anápolis, a 60 km de Goiânia, e um blogueiro do Tocantins compartilharam um vídeo onde usam uma viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO) para produzir conteúdos. As publicações foram feitas nos Story 's do jornalista Fábio Netto, que tem mais de 350 mil seguidores, e no Facebook do garimpeiro Evoney Fernandes, que tem mais de 240 mil inscritos n...