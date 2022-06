Cidades Influenciadora denuncia que médico manteve próteses vencidas de silicone após cirurgia, em Goiânia Após expor o caso em suas redes sociais, paciente diz que outras 18 vítimas do médico teriam se manifestado

A modelo e influenciadora digital de Goiânia, Nanna Chara, usou as redes sociais para denunciar um procedimento feito em 2017, quando ela procurou o cirurgião plástico Cláudio José Maciel Filho para trocar as próteses de silicone dos seios, que já estariam com a validade vencida. No procedimento, ela acusa o médico de não ter feito a troca e ter deixado cicatrizes. Ao PO...