Cidades Inmet divulga alerta de chuvas intensas para mais da metade de Goiás Sul do Estado tem previsão de tempestade com granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (1º) alerta de perigo para mais da metade de Goiás, com aviso de chuvas intensas. Para a parte mais ao sul do Estado, a previsão é de tempestade, com perigo potencial. Os municípios localizados na parte laranjada do mapa devem receber chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intens...