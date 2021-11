Cidades Inmet faz alerta de chuvas intensas para Goiás A maior parte do Estado deve ter chuvas de até 60 mm/h, com ventanias que podem chegar a 100 km/h

Quase a totalidade de Goiás está dentro da área do alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (29). Apenas as porções mais ao sul e mais ao leste do Estado não estão incluídas. De acordo com o Inmet, pelo menos até a tarde desta terça-feira (30) há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h e de ventos intensos, com velocidades entre ...