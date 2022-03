Cidades Inscrição do concurso público da Goinfra encerra nesta quinta, 24 As provas acontecerão no dia 10 de abril em Goiânia.

O prazo para realizar a inscrição no concurso público para gestor de engenharia da (Goinfra) termina nesta quinta, 24 de março. Estão sendo ofertadas 10 vagas, sendo uma destinada a pessoa com deficiência física. O salário é de R$ 11,8 mil e conta com uma carga horária de 40h semanais. O candidato interessado na vaga deve ter o curso superior completo em engenharia civil,...