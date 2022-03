Cidades Inscrições abertas para programa Coletivo Online em Goiás e no Tocantins As inscrições seguem até o dia 25 de março ou enquanto houver vagas

Estão abertas as inscrições para o programa Coletivo Online oferecido pelo Instituto Coca-Cola, que visa colabora com a formação do jovem de 16 a 25 anos, que já concluíram ou estão em fase de término do ensino médio. As inscrições vão até dia 25 de março ou enquanto houver vagas. Podem participar jovens de Goiás e do Tocantins. A programa contará com 11 vídeoau...