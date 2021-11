Cidades Inscrições para 576 vagas temporárias da rede de Educação de Goiânia terminam nesta quinta (2) O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses

As inscrições para 576 vagas temporárias para os cargos de pedagogo, professor de área, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional para substituição de servidores efetivos da rede municipal de Educação de Goiânia, terminam nesta quinta-feira (2). As vagas do Processo Seletivo Simplificado que são disponibilizadas pela g...