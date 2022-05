As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) só podem ser feitas até este sábado (21), pela Página do Participante. O prazo também é o mesmo para a solicitação de atendimento especializado, que deverá ser feita no momento do cadastro do candidato.

Os inscritos farão as provas, nas versões impressa e digital, em dois domingos consecutivos: nos dias 13 e 20 de novembro, segundo edital do Enem publicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no Diário Oficial da União. O exame será realizado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A lista completa de cidades está aqui: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem/enem-2022-municipios-de-aplicacao.

A taxa de inscrição, para quem não conseguiu a isenção (já encerrada), deverá ser paga até 27 de maio. O valor é de R$ 85 e agora pode ser quitado de duas formas adicionais: cartão de crédito e Pix, além do boleto tradicional. Só após o pagamento a inscrição é confirmada.

A expectativa é que o cartão de confirmação de inscrição, em que serão informados os horários e os locais onde serão aplicadas as provas, seja liberado em outubro.

No momento da inscrição, o candidato escolhe se prefere a versão impressa ou digital do Enem. Também deverá ser informado se deseja responder a questões de inglês ou de espanhol na prova de língua estrangeira.

Com a nota do Enem, é possível concorrer a vagas em universidades públicas e particulares de todo o país. Há também universidades estrangeiras que aceitam o desempenho obtido no exame como parte de seus processos seletivos.

O reportagem fez um passo a passo para tirar suas dúvidas sobre a prova, como fazer sua inscrição e solicitar o atendimento especializado. Confira abaixo:

Como fazer a inscrição?

Mesmo quem recebeu a isenção da taxa precisa fazer a inscrição para o Enem. Além disso, para conseguir acessar a Página do Participante, é necessário ter um cadastro no gov.br.: https://www.gov.br/pt-br

Para fazer o cadastro, é preciso informar o seu CPF. Se você não tiver nenhum cadastro, o site vai te direcionar para a criação de uma conta. Caso já tenha feito o cadastro, coloque sua senha.

Feito isso, será necessário fazer a inscrição pelo site do Inep. Primeiro, você passa por uma etapa de segurança clicando em uma imagem que represente uma palavra solicitada pela assistente virtual. Depois, serão pedidos alguns dados pessoais, como seu CPF e data de nascimento.

Em seguida, é necessário preencher sexo, cor/raça, estado civil, nacionalidade, cidade e estado onde nasceu e o número do seu RG. Por fim, será pedido o CEP do lugar onde você mora.

Após confirmar seu endereço, você precisará preencher o complemento e o número da sua casa ou apartamento.

Como solicitar o atendimento especializado?

Na sequência, o candidato será perguntado sobre a necessidade de algum atendimento especializado durante a prova. Caso não precise, é necessário apenas clicar na opção "não preciso". Porém, se você precisar, você terá que assinalar qual a sua condição e a assistente virtual vai mostrar os recursos disponíveis.

O participante que precisar de atendimento especializado deve realizar a solicitação no momento da inscrição e anexar a documentação que comprove a necessidade do atendimento.

Será oferecido recurso para participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiências física, auditiva, surdez ou intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica.

Para o recurso, o solicitante de atendimento deverá anexar, na Página do Participante:

- Documentação que comprove a necessidade de acessibilidade, com nome completo

- Diagnóstico emitido pelo profissional de saúde competente, com a Classificação Internacional de Doença (CID 10)

- Assinatura e identificação do profissional, com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente

Já para tempo adicional, conforme edital, o participante que solicitar tempo adicional precisa justificar, no laudo médico, de forma expressa, o motivo da solicitação de acessibilidade.

No caso de lactante —mãe que ainda amamenta—, a certidão de nascimento da criança, com idade inferior ou igual a um ano, deverá ser anexada na Página do Participante.

Questionário e senha

No quarto passo, você vai poder escolher entre inglês e espanhol para fazer parte da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Depois, você vai precisar escolher qual o seu nível de escolaridade no momento da inscrição.

Em seguida, aparecerá o questionário socioeconômico, que tem 25 perguntas sobre sua vida e de sua família. Após responder todas as perguntas, você também vai precisar colocar os seus números de telefone e um endereço eletrônico.

Será solicitado que você também crie uma senha de acesso para a Página do Participante. Ao concluir o passo, não se esqueça de sua senha, porque ela será necessária em outros momentos.

Depois, você vai precisar escolher entre a modalidade que vai preferir fazer entre as versões digital e impressa.

Por fim, você vai precisar baixar o seu boleto de pagamento no valor de R$ 85. Será gerado um documento que deverá ser pago até o dia 27 de maio, ou seja, cinco dias úteis após o fim das inscrições.

Diferença de versões impressa ou digital

Existem algumas diferenças entre o Enem digital e o impresso. A edição digital de 2022 oferecerá 101.100 vagas para a sua versão digital. A quantidade é a mesma desde 2020, ano de estreia do novo formato, e é apenas para estudantes cursando o terceiro ano do ensino médio ou para quem já concluiu.

Já a impressa não tem limite de vagas e também pode ser feita por alunos que são treineiros. No entanto, o estudante pode pedir atendimento especializado nas duas versões.

Pelo segundo ano consecutivo, os dois formatos do Exame serão realizados na mesma data e terão as mesmas questões e proposta de redação.

Os editais da prova impressa e da digital podem ser consultados no Diário Oficial da União.

Veja o cronograma da prova

- Justificativa de ausência no Enem 2021 e solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022: 4 a 15 de abril (já encerrada)

- Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2022 e justificativa de ausência do Enem 2021: 22 de abril

- Período de recurso para quem não conseguiu a isenção: 25 a 29 de abril

- Resultado do recurso de solicitação da isenção: 6 de maio

- Inscrições: 10 a 21 de maio

- Prazo para pagamento da taxa de inscrição: 10 a 27 de maio

- Solicitação de atendimento específico e especializado: 10 a 21 de maio

- Solicitação de uso do nome social: 23 a 28 de junho

- Aplicação das provas: 13 e 20 de novembro

- Resultado do Enem 2022: ainda não divulgado

Como vai ser a prova?

A prova será realizada em dois dias. No dia 13 de novembro, o Enem terá cinco horas e 30 minutos de duração: 45 questões de linguagens (português e língua estrangeira), 45 questões de ciências humanas e uma redação.

Já no dia 20 de novembro serão cinco horas de prova, com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Os horários para os dias de prova (considera-se o horário de Brasília) serão os seguintes:

- 12h - abrem-se os portões

- 13h - fecham-se os portões

- 13h30 - começa a prova

- 19h - fim das provas do dia 13 (dia da redação)

- 18h30 - fim das provas do dia 20

