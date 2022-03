O prazo para realizar a inscrição no concurso da Secretaria de Administração de Goiás (Sead-GO) termina nesta segunda-feira (14). Estão sendo ofertadas 329 vagas para o cargo de analista de gestão governamental, sendo 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência (PcD).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Instituto Aocp, responsável pelo concurso, e preencher um formulário com a área de interesse e as informações pessoais. A taxa de inscrição é R$ 100.

A prova será realizada em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. Conforme previsto no edital, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais e a remuneração bruta inicial é de R$ 4,8 mil.

Confira a lista com as áreas ofertadas para o cargo de Analista de Gestão Governamental:

- Agrimensura (9 vagas) – Pede curso superior em engenharia de agrimensura e/ou tecnologia em agrimensura e registro no conselho de classe (CONFEA-CREA);

- Arquitetura (20) – Exige nível superior em arquitetura e registro no CAU;

- Engenharia I (59) – Curso superior em engenharia civil e registro no CREA;

- Engenharia II (28) – Curso superior em engenharia civil e registro no CREA;

- Engenharia III (3) – Curso superior em engenharia agronômica ou engenharia agrícola e registro no CREA;

- Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (50) – Pede curso superior com bacharelado ou licenciatura plena em qualquer área;

- Licitações e Contratos (90) – Pede curso superior com bacharelado ou licenciatura plena em qualquer área;

- Tecnologia da Informação (30) – Exige ensino superior na área de tecnologia da Informação;

- Apoio Jurídico do Tesouro Estadual (10) – Exige bacharelado em direito;

- Contabilidade do Tesouro Estadual (10) – Pede graduação em ciências contábeis e registro no conselho de classe de contabilidade (CFC);

- Orçamento e Finanças do Tesouro Estadual (20) – Pede curso superior em economia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica ou engenharia de produção.