Instabilidade aumenta as chances de chuvas isoladas no decorrer da semana em Goiás

A tendência climatológica para os próximos dias é de chuvas isoladas em todo o Estado de Goiás. A informação é de André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). A partir de quarta-feira (20) o tempo fica mais instável, trazendo maiores - mas moderadas - possibilidade de precipitações, diz o especialista. As chuvas...