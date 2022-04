Cidades Instalação de vigas em ponte da BR-153 é concluída e trânsito está liberado Obra em Aparecida de Goiânia é realizada pela Triunfo Concebra; expectativa é que a estrutura seja entregue até o fim de abril

Atualizada às 15h29 A Triunfo Concebra finalizou, na manhã deste domingo (10), o lançamento de 12 vigas que compõem a ponte que está em construção sobre o Ribeirão Santo Antônio, no km 508, em Aparecida de Goiânia, trecho que sofreu erosão em dezembro do ano passado. Por causa da obra, o tráfego sofreu uma série de interdições ao longo do fim de semana....