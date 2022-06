Cidades Instituições federais de ensino em Goiás têm falta de 900 profissionais Instituições de Goiás operam com falta de técnicos e professores, o que prejudica aulas

As instituições de ensino superior (IES) federais em Goiás têm trabalhado com um déficit de cerca de 900 profissionais, entre técnicos-administrativos e professores, pela dificuldade de reposição e contratação. A pior situação está no Instituto Federal Goiano (IFGoiano), com a ausência de 229 técnicos e 168 docentes, totalizando 397 servidores em falta com relação aos...