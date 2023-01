Cidades Instituições federais de ensino retomam aulas Em razão dos calendários alterados durante a pandemia da Covid-19, UFG e UEG estão concluindo o segundo semestre letivo de 2022

Foram retomadas nesta segunda-feira (9) as aulas das duas principais universidades públicas de Goiás. Na Universidade Federal de Goiás (UFG), alunos da educação básica e da graduação voltaram às atividades após o recesso de fim de ano. O final do segundo semestre de 2022, pelo calendário acadêmico, será no dia 28 de fevereiro. Na Universidade Estadual de Goiás (UEG), a...