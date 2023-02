Cidades Instituições federais em Goiás têm 12 obras paradas Institutos e universidades aguardam ações do novo ministro da Educação para retomar investimentos em estrutura

As instituições federais de ensino superior (Ifes) em Goiás somam 12 obras paralisadas em razão da falta de recursos para investimentos em infraestrutura. Em janeiro, com a posse do novo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o discurso foi de retomada das construções, de modo que o Ministério da Educação (MEC) faria um levantamento das prioridades para que fosse ...