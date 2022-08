O Instituto Somos está com um processo seletivo aberto para oferecer mais de 200 bolsas de estudo para alunos de escolas públicas de Goiás. O programa Somos Futuro vai custear as mensalidades e materiais didáticos dos três anos do Ensino Médio para os alunos que forem aprovados na seleção.

Para participar, os interessados precisam estar no 9º ano do Ensino Fundamental II em uma escola pública, ter bom desempenho acadêmico e ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. As inscrições devem ser feitas no site do programa até o dia 31 de agosto.

“Os interessados precisam acessar o site para preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, além de enviar dois vídeos: um que fale sobre a história do candidato e outro sobre como a família irá apoiá-lo na jornada de aprendizagem”,explica o instituto.

De acordo com o Instituto, são oferecidas 223 bolsas de estudo em 143 escolas parceiras, que estão distribuídas por 98 cidades de 19 estados, incluindo Goiás. Também descreve que a seleção possui a etapa análise socioeconômica, avaliação acadêmica, entrevista online e presencial com os responsáveis.

Os aprovados iniciarão o ano acadêmico de 2023 com isenção de 100% das mensalidades e materiais didáticos. O instituto destaca que a bolsa abrange os três anos do ensino médio e que os alunos ainda contarão com conta com um programa de mentoria formado por voluntários e colaboradores de diferentes áreas.

“Estamos colaborando para a redução das desigualdades sociais em várias regiões do Brasil, levando oportunidades e ampliando possibilidades para que esses jovens possam sonhar e ter um futuro melhor”, ressaltou Mario Ghio, o presidente do Instituto SOMOS.

