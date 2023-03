A instrutora Andrielly Moura, de 37 anos, vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira (8), ajudando outras mulheres a perder o medo de dirigir, em Goiânia. A profissional, que trabalha há 10 anos nessa área, vai oferecer consultorias gratuitas para novas alunas.

Andrielly conta que deixou o emprego comissionado no Estado em 2013 e, desde essa época, já ajudou mais de 100 mulheres a perderem o medo de dirigir. Ao POPULAR, a instrutora afirma que é muito gratificante ver outras mulheres alcançando essa independência.

“A minha intenção é ajudar cada vez mais pessoas e decidi fazer isso em uma data bastante especial que é o Dia da Mulher e também para mostrar que é possível vencer o medo de dirigir e aproveitar da conquista da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, afirma.

Trajetória

Andrielly relata que trabalhava em uma escola estadual e abriu mão do emprego após receber o convite para dar aulas de direção para pessoas já habilitadas. “O meu instrutor da autoescola disse que eu dirigia muito bem e me chamou para dar aulas também”, relata.

Neste momento, começou a trabalhar em uma autoescola e, em 2015, concluiu o curso para poder ser instrutora. Ela revela que desde o início a intenção era ajudar mulheres que, após conseguirem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda tinham medo de dirigir.

“Eu já trabalhava com muitas mulheres no processo para tirar a CNH e, após o curso, decidi ajudá-las depois de habilitadas. Elas passavam nas provas, mas eu via muitas delas com medo para pegar o volante”, explica. Segundo Andrielly, em 10 anos, ela já deu aulas para mais de 100 mulheres.

Recompensa

A instrutora afirma que se sente realizada ao ver outras mulheres alcançando essa independência. “É muito gratificante e maravilhoso receber mensagens das alunas dizendo que estão conseguindo dirigir sozinhas. São alunas que usavam aplicativos enquanto tinham carros na garagem”, conta.

Andrielly explica que auxilia as alunas nos percursos do dia a dia, de casa para o trabalho, por exemplo. “As mulheres precisam de alguém que confie nelas. Dirigir é uma necessidade, elas precisam ir para faculdade, para o trabalho, levar o filho ao médico e podem fazer isso no próprio carro”, destaca.

Por fim, a instrutora detalha que as aulas são personalizadas de acordo com a necessidade de cada aluna. Minha maior gratificação é o retorno, ver as alunas no volante. É um trabalho que não ganha rios de dinheiro, mas é muito bonito, gratificante e eu não trocaria por nada”, finaliza.

