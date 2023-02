Integrantes de torcidas organizadas são suspeitos de invadir um colégio para agredir estudantes na noite desta segunda-feira (6), informa a Secretaria Estadual de Educação (Seduc). Filmagens obtidas pela TV Anhanguera mostram a confusão na porta do Colégio Estadual Victor Civita, no Residencial Kátia, em Goiânia.

De acordo com a pasta, os integrantes de torcidas organizadas estavam brigando na porta da escola próximo ao horário de liberação dos estudantes do período noturno. “Essas pessoas, ao verem o portão do colégio aberto, invadiram a instituição de ensino e começaram a agredir os estudantes”, informa em nota.

O vídeo enviado à TV Anhanguera mostra um grupo de pessoas, dentre elas uma com a camisa do Goiás, e outras com cabos de madeira nas mãos entrando na escola. "A equipe gestora do colégio imediatamente acionou a Polícia Militar (PM), que atendeu o chamado, enviando cinco viaturas ao local”, destaca a Seduc.

Um segundo vídeo mostra as cinco viaturas da PM na porta do colégio enquanto o autor da filmagem afirma que, com a chegada da polícia, os integrantes “da Força” foram embora. O POPULAR entrou em contato com a Força Jovem do Goiás (FJG), mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

A reportagem entrou em contato com a PM para ter mais informações, mas não teve sucesso. A Polícia Civil (PC) informou ao POPULAR que ainda não foi informado sobre a ocorrência. A Seduc relatou que entregou as imagens das câmeras de segurança do colégio para ajudar na identificação dos envolvidos.

Íntegra da nota

Em atenção à solicitação de informações sobre a invasão, na noite desta segunda-feira (06/02), ao Colégio Estadual Victor Civita, em Goiânia, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás informa e esclarece:

- A Seduc Goiás lamenta o ocorrido e destaca que a unidade escolar foi vítima dos atos de violência, uma vez que estava com o portão aberto no horário de liberação dos estudantes do período noturno;

- Nesse momento, iniciou-se uma briga do lado de fora do colégio, envolvendo integrantes de torcidas organizadas. Essas pessoas, ao verem o portão do colégio aberto, invadiram a instituição de ensino e começaram a agredir os estudantes;

- A equipe gestora do colégio, seguindo as orientações do Protocolo de Segurança Escolar, que desde 2019 norteia ações de segurança no ambiente escolar, imediatamente acionou a Polícia Militar de Goiás, que prontamente atendeu o chamado, enviando cinco viaturas ao local;

- A direção da unidade escolar também cedeu as imagens das câmeras de segurança do colégio para que os envolvidos sejam identificados pela Polícia Militar.

