Cidades Interdição da BR-153 para obras, em Goiânia, é cancelada por conta da chuva Bloqueio ocorreria nos dois sentidos da rodovia nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19), entre 22h e 4h

A Triunfo Concebra informou no final da tarde desta quinta-feira (18) que foi comunicada pela Prefeitura de Goiânia sobre o cancelamento do lançamento das vigas que estavam programadas para iniciar hoje, às 22h, para construção de um viaduto na BR-153, nas proximidades do Jardim Novo Mundo. A obra é realizada pela Prefeitura de Goiânia. O motivo do cancelamento é em r...