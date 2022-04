Cidades Interdição de shopping em Goiânia será por tempo indeterminado Interrupção do funcionamento do local é por precaução, mas perícia e relatórios vão apontar causa do fogo e reais condições da estrutura

Interditado após um incêndio ocorrido na segunda-feira (4), o antigo Banana Shopping, no Centro de Goiânia, deverá passar por uma perícia estrutural completa. Só após a avaliação dos danos causados pelas chamas é que o Corpo de Bombeiros irá decidir quanto a liberação do prédio. O local abriga lojas, consultórios, cinema, uma faculdade e uma praça de alimentação. Na análise prévia do...