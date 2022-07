O secretário de infraestrutura, Everton Schnalcz, disse que não há previsão de liberação das vias interditadas por causa do incêndio no viaduto João Alves de Queiroz, na T-63 com a 85, na manhã desta sexta-feira (15), em Goiânia.

O secretário ainda explicou que o próximo passo é aguardar o levantamento da Polícia Civil de Goiás, que vai investigar as causas do incêndio e quais materiais possam ter provocado o início do fogo.

Mais cedo, o corpo de Bombeiros disse que há suspeitas de que as chamas teriam começado na parte de vegetação, no canteiro central, que acabaram atingindo a estrutura do viaduto.

Após laudo da PC, a decisão da Defesa Civil será avaliada para descartar qualquer risco de desabamento ou comprometimento da estrutura do viaduto, mas o órgão já adiantou ao O Popular que, aparentemente, a estrutura de concreto está preservada.

Por último, a secretária de infraestrutura vai realizar uma avaliação técnica para verificar se será necessário recuperar toda a estrutura ou apenas fazer uma manutenção. Everton confirmou que somente depois da verificação de segurança do viaduto é que será liberado o fluxo de veículos no local.

Desvios e rotas alternativas

O secretário municipal de Mobilidade, Horácio Mello, explicou ao O Popular que apenas o viaduto da T-63 está interditado. Quem seguir sentido Pedro Ludovico e Parque Amazônia pode passar pela rotatória, por baixo. Já para quem for para o Serrinha e Centro, por ir direto na rotatória.

Segundo a SMM, quem precisar passar pelo local pode optar por rotas alternativas indicadas pelo aplicativo Waze, já atualizado pelos agentes desde às 05h.

Horácio pediu atenção e paciência dos motoristas neste momento. "Que as pessoas tenham cautela no trânsito, porque o risco de pequenos acidentes é muito maior em locais de obras e interdições", disse.

Leia também:

- FOTOS E VÍDEOS: veja galeria do incêndio no viaduto da T-63, em Goiânia

- Incêndio no viaduto da T-63 pode ter começado no canteiro central

- Estrutura de concreto do viaduto da T-63 está "aparentemente" preservada, diz Defesa Civil

- Incêndio em viaduto interdita trechos das avenidas T-63 e da 85, em Goiânia