Cidades Interior de Goiás tem carência de testes de Covid-19 Com escassez, prefeituras adotam critérios para aplicação de exames. Secretaria Estadual de Saúde envia unidades, mas quantidade está aquém da demanda atual

O aumento da demanda por testes de Covid-19 está refletindo na escassez dos exames em municípios do interior de Goiás. Com poucas unidades recebidas pela distribuição do Estado, prefeituras relatam ter endurecido critérios para aplicações. A aquisição direta por meio de distribuidoras está saindo até 15 vezes mais cara, o que inviabiliza compras pelas gestões de cida...