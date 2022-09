Cidades Intervenção artística no viaduto da T-63 em Goiânia começa na terça (27) Grafites e pinturas vão substituir as placas de ACM que revestiam o complexo viário e foram atingidas por incêndio no dia 15 de julho

Um mês após liberar o tráfego no viaduto João Alves de Queiroz, na confluência das Avenidas 85, T-63 e S1, no Setor Bueno, em Goiânia, atingido por um incêndio no dia 15 de julho, a administração municipal anuncia o início das obras de intervenção artística no local. Na terça-feira (27), o titular da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), Zander Fábio, estará no eleva...