A maioria dos ocupantes de uma área invadida no Morro do Mendanha, em Goiânia, agora alvos de um inquérito da Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema), acredita estar no local por um chamado divino. As pessoas que vivem em tendas e igrejas construídas de forma irregular foram autuadas pela Polícia Civil nesta quinta-feira (12). Apesar da indicação de que não podem permanecer no local, líderes da comunidade dizem não temer a retirada dos espaços onde diariamente são realizados cultos com até centenas de pessoas.

A ocupação da área de proteção ambiental (APA) é antiga. Com 841 metros de altitude, o local é um dos endereços da capital conhecidos como “monte”, um espaço elevado de oração com referências bíblicas para religiosos protestantes. Os primeiros começaram a se instalar no local há cerca de 30 anos. Nesse período a área passou por disputas e até uma proposta de tombamento aprovada por vereadores, o que mais tarde foi vetado pelo prefeito da época.

Atualmente há três construções de alvenaria e outras várias tendas improvisadas. O contraste entre as estruturas é claro. Uma das igrejas, que diz ter documentos de posse do local, tem acabamento com forro e piso cerâmico. Ao lado, várias tendas com o mesmo propósito – reunir fiéis –, foram erguidas com restos de demolição e lonas. Os dois tipos de construção se assemelham apenas pelos claros sinais de que pessoas vivem ali de forma permanente, com instalação de varais cheios de roupas, por exemplo.

Há alguns casos relatados de pessoas que, sem ter casa para morar, decidiram se juntar aos religiosos do local. Esses moradores inclusive ajudariam na manutenção das igrejas improvisadas.

O titular da Dema, Luziano Carvalho, diz que as tendas e igrejas de alvenaria são todas irregulares. O delegado afirma que as ocupações estão trazendo danos ambientais severos ao Mendanha. Apesar de a movimentação de pessoas na área ser antiga, ele diz que a partir de 2021 as denúncias de derrubada de árvores e de poda de vegetação em crescimento se intensificaram. Para Carvalho, a ação humana está por trás dos pequenos deslizamentos de terra observados no morro neste e no ano passado.

Religião

Os danos ambientais não são reconhecidos por quem vive na área há anos. O pastor Miromar Alcantara, de 63 anos, frequenta o Morro há pelo menos 20 anos. Ele admite a precariedade do local e diz que as dificuldades aumentam durante as chuvas. O pastor também reclama do saneamento improvisado, mas diz não acreditar que a presença deles comprometa o meio ambiente. “Aqui não tem deslizamento, é só na pista porque cortaram a terra”, diz.

A história de Alcantara com o monte é parecida com a de outros que vivem no local. As visitas do pastor ao morro começaram após o diagnóstico de um câncer de pulmão. O religioso diz que durante o tratamento fez um propósito para “viver conforme a vontade de Deus”. Apesar de inicialmente ir para o local apenas para as pregações, o pastor passou a alternar longos períodos vivendo na tenda e outros em sua casa.

Atualmente Alcantara não considera que mora no local, mas está lá de forma permanente pelos últimos três anos. “Tenho minha casa, minha esposa fica lá, mas eu decidi estar aqui. Em 2019 recebi um chamado para ficar aqui”, diz sobre a tarefa que, segundo ele, não tem um prazo para se encerrar.

Para explicar a importância do morro na relação com a religiosidade, Alcantara diz que o local, além das referências bíblicas que falam da proximidade com Deus, funciona como uma espécie de plantão religioso. “Se chegarem aqui às 8 horas eu vou fazer o culto. E ficamos até 1 ou 2 horas da madrugada, sem hora para acabar. Então, além de bíblico, o monte serve para as pessoas que estão precisando de mais atenção, além do momento dos cultos nas igrejas”, conta sobre a rotina.

A pastora Dirce Paiva, de 71 anos, que tem uma tenda onde realiza pregações há 23 anos, também diz não temer a sua retirada. A mudança para o local, segundo ela, se deu por um propósito divino após visitar o Mendanha enquanto se recuperava de uma doença. “Vim orar e fiquei para buscar a Deus”, conta.

No entanto, ela diz não ter apego e que só precisa ficar lá enquanto puder. Entre as revelações que afirma receber, uma mostrou a Dirce que as tendas serão retiradas pela polícia. “Estou em paz. É uma bênção. Todos sabem que eu quero sair daqui. Só estou aqui até Deus me tirar. A hora que tirarem eu estou saindo”, afirma.

Investigação iniciou no fim de 2021

O delegado Luziano Carvalho afirma que as investigações iniciaram no fim de 2021, após denúncias de desmatamento, porte de arma, queimadas, lançamento irregular de esgoto e invasão de áreas de proteção. As equipes ainda identificaram a negociação de lotes.

Para o delegado, há necessidade de retirar a ocupação também para evitar que tragédias ocorram no futuro, em referência aos deslizamentos registrados em uma rua que passa pelo morro. “Essa rua sofre com deslizamento constantemente, que vem do topo. Isso pode estar agravando”, diz.

Um morador da parte baixa do morro, onde há edificações regulares, diz que o barulho de motosserra se tornou constante nos últimos meses. “Chegam a cortar árvores durante toda a semana. A gente escuta daqui de casa o motosserra trabalhando”, diz Fernando Oliveira, que teme pela degradação causada pelas invasões.



Diante dos relatos, o delegado diz que é preciso ser firme e decidido. “Não se pode construir e nem ser omisso”, afirma. O titular explica que apesar de as tendas não serem construções, elas também impedem o crescimento da vegetação e por isso são proibidas. “A área limpa impede a passagem de animais silvestres”, destaca.

Sobre a relação dos ocupantes com a crença de que eles seguem um chamado religioso, Carvalho diz que é uma questão conflitante. “Mas teremos de encontrar solução. Como cidadão e delegado entendo que é preciso haver um equilíbrio entre o ambiental e o social”, afirma.

O delegado destaca que não há proibição de reunião religiosa em áreas como o Mendanha. O problema, pontua, são as construções e a falta de organização. “Aqui não estamos contra a religião, não vamos tirar o direito de crença, mas tem de ter disciplina”, explica ao lembrar que outros locais da capital, como o Morro do Serrinha, também sofrem com as edificações irregulares.