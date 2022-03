Cidades Investigação aponta PMs de Trindade em série de crimes Segundo apuração da Polícia Civil, militares teriam invadido casa de Wilker Darckian três dias antes da ação que terminou com a morte do comerciante, em Trindade

As investigações sobre a morte do comerciante Wilker Darckian Camargo, de 35 anos, durante abordagem policial em Trindade no dia 10 de janeiro, apontaram uma sequência de crimes e excessos cometidos pelos policiais envolvidos não apenas no momento do homicídio, como três dias antes, quando Wilker teve móveis da casa destruídos e foi ameaçado para conseguir uma arma clande...