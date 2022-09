Cidades Investigação aponta que detentos se encontraram mais de 600 vezes com advogados presos em operação Polícia cumpriu 16 mandados de prisão contra profissionais que se encontravam com detentos e mediava comunicação entre membros do tráfico

De acordo com as investigações da Polícia Civil (PC) na operação Veritas, alguns dos presos investigados chegaram a se encontrar mais de 600 vezes com advogados presos durante a ação policial desta terça-feira (6). Os mandados de prisão foram cumpridos em Goiânia, Anápolis e Distrito Federal. O delegado de Polícia Civil Thiago Martiniano, titular da Delegacia ...