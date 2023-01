Em coletiva de imprensa, a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) afirmou que os presos suspeitos de matarem e queimarem 6 pessoas da mesma família declararam que o sogro e o marido da cabeleireira assassinada encomendaram o crime. De acordo com os investigadores, a quantia prometida para os suspeitos de matar Elizamar Silva e os três filhos foi de R$ 100 mil.

Os presos suspeitos de cometerem os assassinatos informaram para os policiais que a motivação dos mandantes foi R$ 400 mil que seriam ganhos na venda de uma casa, em Santa Maria. O imóvel estava no nome da sogra de Elizamar, também vítima do crime.

Os policiais não sabem explicar até o momento o motivo pelo qual a morte da cabeleireira também foi encomendada. Os supostos mandantes não são considerados foragidos, porque as informações dadas em depoimento pelos supostos executores do crime ainda devem ser investigadas.

Leia também:

- Segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento da cabeleireira e dos três filhos dela é preso

- Quatro corpos são encontrados carbonizados dentro de carro, em Cristalina

- Polícia Civil de Goiás cria força-tarefa para investigar desaparecimento de cabeleireira e filhos

Relembre o crime

O desaparecimento da cabeleireira, que é dona de um salão de beleza em Brasília, e de seus três filhos na última quinta-feira (12). O carro dela foi encontrado carbonizado na sexta-feira (13), próximo a Cristalina, a 282 km de Goiânia, com quatro corpos dentro.

O marido de Elizamar, de 30 anos, os sogros dela, de 52 e 54 anos, e uma tia das crianças, de 25 anos, também desapareceram. O caso foi registrado na sede da 33ª DP na noite do último domingo (15). O carro do marido foi encontrado carbonizado na madrugada de segunda-feira (16), na rodovia BR-251, com dois corpos dentro.